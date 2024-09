Spangdahlemer Kampfjetpilot F-16 aus Spangdahlem wirft Treibstofftanks ab – nahe der Kyll wurden sie gefunden (Fotos)

Das hätte auch ins Auge gehen können: Ein wegen Triebwerksproblemen in Not geratener F-16-Militärjet der US-Air Base Spangdahlem hat am Donnerstagabend seine beiden Treibstofftanks über dem Kylltal abgeworfen. Verletzt wurde niemand, der Pilot konnte die Maschine sicher auf dem zehn Kilometer Luftlinie entfernten Stützpunkt landen. Die beiden ausgeklinkten Treibstofftanks wurden erst am späten Freitagvormittag zwischen Auw an der Kyll (Eifelkreis Bitburg-Prüm) und Daufenbach (Kreis Trier-Saarburg) gefunden. Sie lagen direkt neben dem Radweg entlang der Kyll. Auch die Eifelstrecke ist in unmittelbarer Nähe; dort fahren aber derzeit wegen Bauarbeiten keine Züge.