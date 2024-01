Alkoholsünder in der Eifel Fahrer durchbricht Zaun: Mehrere Verletzte nach folgender Kollision

Am Samstag, den 27. Januar stieg gegen 2.30 Uhr stieg ein 44-jähriger Mann aus dem Bereich der VG Prüm nach Streitigkeiten in einer Gaststätte in Hillesheim in seinen Auto ein und fuhr los, obwohl er mit über 1,1 Promille nicht mehr fahrtüchtig war. Der Mann wurde im Rahmen der Fahndung durch die Polizeibeamten im Bereich von Büdesheim kontrolliert. Es wurde ein Strafverfahren gegen ihn eingeleitet.