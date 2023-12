Feuerwehren alarmiert Gasgeruch in mehreren Eifeler Dörfern: Spur führt nach Belgien

Der Ursprung des Geruchs ist wohl ein anderer gewesen. In der Papierfabrik im belgischen Virton westlich von Arlon hatte es laut Medienberichten am Montag einen Störfall gegeben. Bereits 2016 hatte es nach einem Störfall ähnliche Meldungen gegeben. Der Geruch war damals beschrieben worden, als ob in der Nachbarschaft jemand Kohl in großen Mengen kocht.