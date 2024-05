Mit anderem Auto kollidiert Gefährlicher Fahrer in der Eifel zwingt Gegenverkehr auf den Gehweg

Trotz dieses Vorfalls setzte der Unbekannte seine Fahrt in Richtung Oberbettingen fort. Im weiteren Verlauf musste ein weiterer Verkehrsteilnehmer dem unbekannten Autofahrer ausweichen. In Höhe der Bahngleise lenkte der Zeuge sein Fahrzeug auf den Bürgersteig, um eine Kollision zu verhindern. Am Auto des flüchtigen Autofahrers dürfte durch die Kollision ebenfalls ein Schaden an der linken Fahrzeugseite entstanden sein. Die Polizei Daun sucht Zeugen und bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 06592/9626-0.