Wetter und Verkehr : Erste Schneeunfälle führen zu Unfällen in der Region

Hermeskeil/Morbach/Birkenfeld Der erste Schnee hat die Region rund um Eifel und Hunsrück heimgesucht. So kam es schon nach kurzer Zeit zu liegengebliebenen LKW und Autos. Auch zu zahlreichen Verkehrsunfällen auf Autobahnen, Bundes- und Landstraßen musste die Polizei ausrücken.

Nahe Hermeskeil kam es am frühen Abend schon zu einem größeren Unfall mit mehreren Fahrzeugen auf der L 165 von Hermeskeil in Richtung Züsch. Darum kümmerte sich die Feuerwehr Hermeskeil. Auf der Autobahn A 1 von Trier in Fahrtrichtung Saarbrücken kam es zu zahlreichen Unfällen und Liegengeblieben Lastwagen. Verletzte gab es hier nach bisherigen Angaben nicht. An der A 62 Freisener Berg war das gleiche Bild zu beobachten.