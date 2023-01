Wetter-Chaos am Freitag : Schneefall: Rund 150 Unfälle auf den Straßen in Eifel, Mosel und Hunsrück (Fotos)

Update Bitburg/Prüm/Daun/Trier Straßen dicht - Nach dem starken Schneefall am Freitag ging auf den Straßen in der Eifel und Teilen des Hunsrücks teilweise nichts mehr, die Polizei hatte etliche Unfälle aufzunehmen, mehrere Menschen wurden verletzt. Einschränkungen gab es auch im Busverkehr. Das ist der aktuelle Stand der Dinge.

Nach dem Schneefall am Freitag hat sich die Situation auf den Straßen in der Region offenbar überwiegend normalisiert, der Polizei sind keine größeren Einschränkungen bekannt. “Die Straßen sind soweit frei“, teilte ein Sprecher am Morgen auf Nachfrage mit, an einzelnen Stellen könnten umgestürzte Bäume für Behinderungen sorgen.

Die A60 zwischen Winterspelt und Bleialf ist allerdings wegen Bergungsarbeiten am Samstag erneut gesperrt worden, nachdem am Freitag dort ein LKW liegen blieb. Und auf der A48 kam es hinter dem Autobahndreieck Vulkaneifel Richtung Koblenz zwischen Ulmen und Laubach am Morgen wegen eines querstehenden LKW zu Behinderungen. Mittlerweile ist die Unfallstelle aber geräumt.

Schneefall am Freitag sorgt für Verkehrschaos: 150 Unfälle

Seit dem Freitagmittag hatte es immer stärker in der Region geschneit, vor allem in der Eifel, dann aber auch verstärkt im Hunsrück. Bei der Polizeiinspektion Prüm waren die ersten schneebedingten Unfallmeldungen schon gegen 13 Uhr eingegangen. Auf fast allen Straßen lag am Nachmittag eine meist feste Schneedecke. Allein die Polizei Bitburg erhielt bis 17 Uhr Meldungen über 25 Verkehrsunfälle. Zumeist wurde in der ganzen Region aber nur von Sachschäden berichtet.

Ein Sprecher des Polizeipräsidiums Trier berichtete ebenfalls von zahlreichen Unfällen oder zeitweise blockierten Straßen. „Blechschäden haben wir jede Menge“, sagte er.

Zu einem Unfall, der grade noch so glimpflich ausging musste die Polizei im Bereich der Ortslage von Dohm-Lammersdorf. Hier war ein Fahrer mit seinem Jeep, welcher erschreckender Weise nur mit Sommerreifen ausgerüstet war, auf schneebedeckter Fahrbahn ins Rutschen gekommen und im Gegenverkehr frontal mit einem Schneeräumfahrzeug kollidiert. Foto: Polizei Gerolstein

Wie viele Unfälle es ab Einsetzen des Schneefalls gab, teilte am Samstagmorgen ein Sprecher der Polizei auf Nachfrage der Redaktion mit. Demnach habe es nach derzeitigem Stand schätzungsweise rund 150 witterungsbedingte Unfälle in der Region Trier gegeben. In den allermeisten Fällen blieb es bei Blechschäden. Zwölf Personen seien allerdings leicht verletzt worden, keine schwer.

Staus und Unfälle in der Eifel

An vielen Stellen, sogar auf Bundesstraßen, so im Bereich von Gerolstein-Lissingen und Oberere-Stroheich stockte der Verkehr am Nachmittag, weil sich auf schneebedeckten Fahrbahnen Fahrzeuge, PKW und LKW festgefahren hatten.

Mit am heftigsten von Staus betroffen war die A60. Dort ereigneten sich zwei Unfälle im Bereich der Auffahrt Bitburg Richtung Belgien. Ein Fahrzeug überschlug sich und blieb noch längere Zeit im Straßengraben auf der Seite liegen, da auch die Abschleppdienste kurzfristig ausgelastet waren. Der Fahrer wurde dabei leicht verletzt.

. Auf der A60 havarierte auch ein Sattelzug. Die Bergung des Lastzuges sollte am Samstagmorgen fortgeführt werden, dafür muss die Autobahn nochmals gesperrt werden. Noch während man auf der A60 im Einsatz war, kam es zu einem weiteren LKW-Unfall auf der L16 zwischen Habscheid und Pronsfeld. Hier war ein Sattelzug aufgrund von Schnee in den Straßengraben gestürzt. Auch hier musste ein Trierer Bergungsunternehmen tätig werden. In beiden Fällen blieben die LKW-Fahrer unverletzt.

Auch auf der B51 zwischen Stadtkyll und Prüm kam es zu massiv stockendem Verkehr und Staus. Viele LKW kamen dort im Schnee nicht mehr voran. Unter anderem war auf der B 51 bei Stadtkyll ein LKW in den Graben gefahren, so dass eine Bergung des Fahrzeugs notwendig wurde.

„Massig Unfälle“, meldet die Polizei bei Daun. Es gab laufend neue Unfallmitteilungen. Unter anderem blockierten gegen 14.30 Uhr mehrere LKW die B 421 im Bereich Oberehe. Gleiches Bild im Bitburger Land: „Es geht hier im Moment ziemlich drunter und drüber“, hieß es schon am Nachmittag in der Polizeiinspektion Bitburg. Auf der B50 zwischen Sinspelt und Bitburg war ein Laster umgekippt und sorgte für Staus in beiden Richtungen, bis eine Spezialfirma das Fahrzeug bergen konnte.

Einer der größten Staus befand sich auf der A48 zwischen Mayen und der Abzweigung zur A1 bei Mehren. Auch am Abend hatte sich die Situation auf der A48 noch nicht entspannt. Es wurden weiterhin Staus und stockender Verkehr gemeldet.

Schneefall am Freitag: Das meldet die Polizei Wittlich

Die Polizeiinspektion in Wittlich meldete am frühen Samstagmorgen insgesamt 15 Verkehrsunfälle, wovon bei einem eine 58-jährige Autofahrerin leicht verletzt wurde. Sie war am Freitagnachmittag auf der schneebedeckten Kreisstraße 69 nahe Hetzerath (Landkreis Bernkastel-Wittlich) mit ihrem Wagen ins Schleudern und dadurch in den Gegenverkehr geraten. Dabei kam es zum Frontalzusammenstoß mit dem Auto eines 70-Jährigen, der aber unverletzt blieb. Bei den übrigen Unfällen kam es lediglich zu Blechschäden.

Schnee im Hunsrück: Straßen bei Morbach betroffen

Auch im Hunsrück sah es für Autofahrer nicht gut aus. Die B50 steckte rund um den Flughafen Hahn auf einer Strecke von circa 50 Kilometern im Schneechaos.

Die Straßen rund um Morbach waren ebenfalls betroffen. Kaum ein Vorankommen gab es auf der L160 Richtung Kempfel, der B327 Richtung Thalfang und der B 269 Richtung Birkenfeld. Auch auf den Straßen rund um Idar-Oberstein ging kaum noch etwas voran.

Busverkehr in Trier am Freitagabend eingestellt

Nachdem am Freitagnachmittag bereits in weiten Teilen der Region der Busverkehr eingestellt worden war, standen ab dem Abend auch die Busse in Trier still. Um 22 Uhr meldeten die Stadtwerke: „Wegen der glatten Straßen müssen wir alle Linien bis zum Betriebsende einstellen.“

Am Samstagmorgen wurde der Betrieb in Trier wieder aufgenommen, es kam aber noch zu Störungen auf den Linien 89 (Roscheid kann nicht angefahren werden) und 88: Diese endet derzeit in Pluwig. Weil in Trier zudem die Sickingenstraße nicht angefahren werden kann, wenden die Busse an der Haltestelle Petrisberg und rollen über das Avelertal zum Hauptbahnhof. Im übrigen Gebiet des Verkehrsverbundes Region Trier (VRT) kann es ebenfalls witterungsbedingt zu Teilausfällen oder Verspätungen kommen. Infos gibt es auf der Störungsseite des VRT.

