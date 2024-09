Chronologie des Geschehenen Kampfjet-Tanks schlagen neben Radweg ein: Video zeigt Abwurf und Suchaktion

Welschbillig · Ein Kampfjet aus Spangdahlem musste am Donnerstag wegen eines Notfalls Ballast abwerfen. Die Einschläge trafen völlig unterschiedliche Gebiete. Was am Donnerstag und Freitag passiert ist: Eine Chronologie.

21.09.2024 , 10:34 Uhr

Von Florian Blaes