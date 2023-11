In der Eifel 33-Jähriger rutscht in Straßengraben – LKW kippt um

Laut Polizei war der Mann am Mittwoch gegen 17.49 Uhr mit LKW samt Aufleger auf der B257 von Bitburg Richtung Meisburg unterwegs, als er kurz vor dem Ortseingang wegen Unachtsamkeit und nicht angepasster Geschwindigkeit in einer Linkskurve von der Fahrbahn abkam und mit der rechten Fahrzeugseite in den Straßengraben rutschte. Dabei wurde der LKW stark beschädigt und kippte auf die Seite. Durch den Unfall wurden ebenfalls zwei Verkehrszeichen und der Straßengraben beschädigt. Der Fahrer blieb unverletzt.