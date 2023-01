Blaulicht : LKW-Unfall bei Steffeln: Fahrer eingeklemmt

Steffeln Bei Steffeln (Verbandsgemeinde Gerolstein) ist am Montagmorgen ein LKW verunglückt. Das Fahrzeug ist laut aktuellen Informationen umgekippt.

LKW-Unfall bei Steffeln: Nach Angaben der Feuerwehr in der Verbandsgemeinde (VG) Gerolstein ist am Montagmorgen ein Langholz-Transporter in der Nähe eines Aussiedlerhofs verunglückt. Der Lastwagen stürzte auf der Landesstraße 24 zwischen Steffeln und Schönfeld um.