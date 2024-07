Bürger „zutiefst bestürzt“ Missbrauch an Mädchen (6) in Speicher: Polizei sucht mit Fotos nach Täter

Wie Stadtbürgermeisterin Birthe Thomsen sagt, sei nun auch ein Rundschreiben an Kitas, Schulen und Bürger herausgegangen, in dem man über die Situation und die Anlaufstelle informiere. In Zukunft wolle man auch ein präventives Angebot schaffen. „So was hinterlässt Spuren“, sagt Thomsen, „die Menschen sind verunsichert, da müssen wir tätig werden.“