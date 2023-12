Gewalttat unter Bekannten Mit Messer und Harpune: Mutmaßlicher Täter stirbt nach Attacke in der Eifel

Update | Lirstal · In einer Gemeinde in der Vulkaneifel haben sich am Sonntag dramatische Szenen abgespielt: Ein junger Mann besucht seine 40-jährige Arbeitskollegin, dann greift er sie mit einem Messer an und schießt mit einer Druckluftharpune auf die Frau. Beide werden schwer verletzt – er stirbt noch in der Nacht.

18.12.2023 , 11:23 Uhr

Polizeieinsatz in der Vulkaneifel. Symbolbild. Foto: dpa/Carsten Rehder