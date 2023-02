Kontrollen in der Eifel : Bis zu 2,14 Promille – Polizei zieht in der Eifel mehrere Alkohol- und Drogenfahrer aus dem Verkehr

Bitburg Am Wochenende hat die Polizei mehrere Personen in und um Bitburg kontrolliert, die Alkohol getrunken oder Drogen genommen hatten.

Am Freitag wurde in der Bitburger Straße in Echternacherbrück um 23.22 Uhr ein Autofahrer mit 0,56 Promille gestoppt.

Am Samstag wurde eine Autofahrerin gegen 1.30 Uhr ebenfalls in der Bitburger Straße kontrolliert. Die Beamten stellten bei ihr weiße Pulverrückstände am linken Nasenloch fest. Ein Drogenschnelltest reagierte positiv auf Kokain. Außerdem hatte sie 0,83 Promille.

Im Bereich des Albachkreisels an der B 50 fiel einer Streife auf der Einfahrt zum Wirtschaftsweg ein PKW auf. Der Autofahrer hatte 1,64 Promille.

An Sonntag wurde gegen 3 Uhr ein Unfall in der Hauptstraße in Metterich gemeldet. Ein Autofahrer war dort gegen eine Mauer geprallt. Beim Versuch das Fahrzeug zu bergen, stellte die Polizei 2,14 Promille bei im fest.