Kollision zwischen einem Traktor-Gespann und einem PKW Schwerer Traktorunfall in der Eifel

Stadtkyll · Bei einem Unfall mit einem Traktor-Gespann ist am Morgen in Stadtkyll (Kreis Vulkaneifel) eine Person in ihrem Auto eingeklemmt und schwer verletzt worden. Die Rettungsarbeiten dauern an.

12.01.2024 , 10:10 Uhr

In der Vulkaneifel kam es zu einem schweren Traktorunfall. Foto: TV/privat

Von Fritz-Peter Linden