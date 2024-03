Polizei wertet Aufnahmen aus Überfall auf Tankstelle in Jünkerath: Video zeigt Täter

Der Mann, der am Sonntag in Jünkerath mit vorgehaltener Schusswaffe eine Tankstelle überfallen hat, ist auch am Tag danach weiter auf der Flucht – oder hat sich an einem bislang nicht entdeckten Ort eingenistet. „Wir haben ihn noch nicht“, sagt auf unsere Anfrage am Montagmorgen der Pressesprecher des Polizeipräsidiums Trier, Uwe Konz.