Auch ein Hubschrauber war im Einsatz Diebstähle aus Autos: Polizei nimmt Tatverdächtigen in der Eifel fest

Erst kurz vor Weihnachten hatte die Polizei Bitburg vor Diebstählen aus Autos gewarnt. Unbekannte hatten wiederholt Wertgegenstände und Geld aus nicht abgeschlossenen Fahrzeugen in Bitburg und in den Nachbarorten gestohlen, so die Polizei in einer Mitteilung am 20. Dezember.