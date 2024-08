Fünf Stunden Sperrung Tödlicher Unfall in der Eifel: Autos stoßen auf der A60 frontal zusammen

Der 54jährige Fahrer eines VW Golfs aus dem Saarland starb noch an der Unfallstelle, sein 18jähriger Beifahrer wurde leicht verletzt mittels Rettungshubschrauber ins Krankenhaus nach Wittlich gebracht. Die Fahrerin des entgegenkommenden Autos wurde schwerverletzt mittels Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus in Trier geflogen.