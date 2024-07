In der Eifel Mit Süßigkeiten angelockt: Mann soll sechsjähriges Mädchen sexuell missbraucht haben

Das Mädchen befand sich am Abend zum Spielen in der Nähe seines Wohnhauses in der Ringstraße. Nach ersten Angaben des Mädchens wurde sie hier von einem ihr unbekannten Mann angesprochen und unter einem Vorwand sowie mit Süßigkeiten hinter ein gegenüberliegendes Haus in der Falkenstraße gelockt.