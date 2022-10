Hybrid-Fahrzeug : 19-Jähriger kommt bei Oberweiler von der Fahrbahn ab und kollidiert mit Baum - Auto fängt Feuer

Oberweiler/Lambertsberg In der Nacht zu Samstag ist ein junger Autofahrer von der regennassen Straße abgekommen und in eine Böschung gefahren. Das Fahrzeug fing an zu brennen, die Löscharbeiten gestalteten sich schwierig.

In der Nacht zu Samstag kam ein 19-jähriger Autofahrer mit seiner 17 Jahre alten Beifahrerin gegen 0.40 Uhr auf der L 12 zwischen Oberweiler und Lambertsberg aus bisher ungeklärter Ursache auf regennasser Fahrbahn in einer Linkskurve nach rechts von der Straße ab. Der Pkw fuhr durch eine Böschung und kollidierte nach circa 15 Metern mit einem Baum. Während sich die beiden leichtverletzten Fahrzeuginsassen selbst aus dem Fahrzeug befreien konnten, fing das Auto Feuer und brannte vollständig aus. Das Hybrid-Auto zu löschen war für die Einsatzkräfte schwierig, weil die Batterie immer wieder anfing zu brennen. Die beiden Jugendlichen wurden in ein Krankenhaus gebracht.