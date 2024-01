Am Dienstagmorgen Tragisches Unglück auf Bahnstrecke in Gerolstein

Ein tragisches Unglück auf der Eifelstrecke im Stadtgebiet von Gerolstein sorgte am Dienstagmorgen für einen Großeinsatz von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst: Um 8.18 Uhr wurde in der Nähe der Raiffeisenstraße im Gewerbegebiet Sarresdorf eine Person von einem Zug erfasst und getötet. Der Polizei liegen keine Hinweise auf Fremdverschulden vor. Die Bahnstrecke Gerolstein-Trier wurde daraufhin für rund zwei Stunden in beide Richtungen gesperrt, sodass es zu Beeinträchtigungen im Bahnverkehr kam. Im Einsatz waren rund 30 Kräfte von der Bundespolizei Trier, der Kriminalpolizei Wittlich, den Polizeien Daun und Gerolstein sowie der Feuerwehr und dem Rettungsdienst, der mit Krankenwagen und Hubschrauber vor Ort war.