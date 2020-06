Feuer in Bernkastel-Kues : Eigentümer löscht brennende Gartenhütte

Bernkastel-Kues Eine Gartenhütte in Bernkastel-Kues ist am Montag, 29. Juni, in Brand geraten.

Der Eigentümer konnte das Feuer, das gegen 18 Uhr ausgebrochen war, schnell alleine löschen. Sein angrenzendes Wohnhaus sowie andere umliegende Gebäude wurden nicht beschädigt.