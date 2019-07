Polizei sucht Zeugen : Unbekannter zerkratzt Audi in Jünkerath

Jünkerath Ein Audi ist in Jünkerath von einem Unbekannten zerkratzt worden.

Am Sportplatz und in der Bahnhofstraße in Jünkerath ist ein Audi A4 Avant geparkt gewesen, als er von einem Unbekannten völlig zerkratzt wurde. Das teilt die Polizei mit. Der Tatzeitraum liegt zwischen Sonntag, 30. Juni, 13.30 und 19 Uhr. Zuerst stan der Kombi am Sportplatz, ab etwa 14.30 Uhr in der Bahnhofstraße in Höhe des Bahnsteigs am Fahrbahnrand.