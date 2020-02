Polizei : Ein ausgeführter und drei versuchte Einbrüche in Trier

Symbolbild. Foto: TV/Fritz-Peter Linden

Trier Mehrere Einbrüche sind zwischen Donnerstag und Samstag im Trierer Stadtgebiet verübt worden. In drei Fällen blieb es beim Versuch, in Gebäude einzudringen, in einem Fall konnten die EInbrecher ihre Tat vollenden.

Zwischen Freitag und Samstag, 17.30 Uhr, beschädigten unbekannte Täter laut Polizei die Eingangstür zu einem Büro in der Röntgenstraße erheblich, beim Versuch in das Gebäude zu gelangen.

Beschädigte Türen und Schlösser ließen Unbekannte zwischen Donnerstag und Freitag auch an einer Schule in der Trierer Speestraße und am Freitag an einem Geschäft in der Lindenstraße zurück.

Ebenfalls zwischen Donnerstag und Freitag hebelten Einbrecher die Eingangstür zu einem Friseursalon in der Paulinstraße auf und entwendeten dort Bargeld, elektronische Geräte und Friseurscheren.