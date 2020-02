Da staunten die Beamten : Ein Auto, vier Passagiere, zwölf Aufenthaltsermittlungen

Trier Beamte der Bundespolizei Trier haben mit der Kontrolle eines Fahrzeugs gleich mehreren Staatsanwaltschaften weiterhelfen können.

Kontrollen der Fahndungsgruppe Trier am Rastplatz Markusberg an der A 64 bringen manchmal erstaunliche Ergebnisse. Am Mittwoch um 10.30 Uhr sahen sich die Polizisten ein Kraftfahrzeug mit französischer Zulassung genauer an. Gegen die vier in Frankreich wohnenden Fahrzeuginsassen aus Rumänien lagen insgesamt zwölf Fahndungen zur Aufenthaltsermittlung vor.