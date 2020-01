Polizei : Fahrer demoliert Gartenzaun in Morbach und fährt danach weiter

Fahrer demoliert Gartenzaun in Morbach und fährt danach weiter

Morbach Ein Autofahrer knattert gegen einen hölzernen Gartenzaun in Morbach/Gutenthal und fährt weiter. Die Polizei sucht Zeugen.

Als der Bewohner des Hauses im Einmündungsbereich Am Bach/Zur Alten Mühle in Morbach/Gutenthal morgens aufwachen, ist ihr Gartenzaun völlig demoliert. Denn wie die Polizei Morbach mitteilt, ist in der Nacht von Dienstag, 7. Januar, auf Mittwoch, 8. Januar, vermutlich ein Lastwagen gegen die hölzerne Abgrenzung gedonnert. Danach sei der Fahrer weitergefahren, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Es entstand Sachschaden im unteren dreistelligen Bereich.