Blaulicht : Fahrer beschädigt geparktes Auto - Polizei sucht Zeugen

Hermeskeil Ein unbekannter Fahrer hat am Dienstag, 30. März, gegen 22.10 Uhr ein geparktes Auto in der Borwiesenstraße in Hermeskeil beschädigt.

Laut Polizei handelt es sich dabei um einen roten Honda Civic. Zeugen konnten einen großen, dunklen Kombi erkennen, der sich mit hoher Geschwindigkeit von der Unfallstelle entfernt hat. Der unbekannte Fahrer ist zunächst über die Borwiesenstraße in Richtung Kölkerberg geflüchtet, bog jedoch nach links, entgegen der Einbahnstraße, in die Alte Kirchstraße ab. Der Sachschaden beträgt etwa 3000 Euro.