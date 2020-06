Diebstähle auf dem Friedhof Oberkail : Ein Friedhofsdieb mit Vorliebe für Messing

Oberkail Mehrere Weihwasser-Sprenger sind vom Friedhof in Oberkail weggekommen. Bemerkenswert: Das ist nicht das erste Mal. Und: Der Dieb ist offenbar wählerisch.

Der Oberkailer Friedhof liegt am Ortsausgang Richtung Gransdorf. Etwas abseits also vom Dorf. Große Bäume spenden den Besuchern hier Schatten und einen Blickschutz. Von der Straße ist nicht einsehbar, was hinter dem Mäuerchen und dem Blattwerk vor sich geht. Nur die Marienstatue, untem am Weg, hat die Ruhestätte im Blick.