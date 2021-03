Blaulicht : Parkendes Auto beschädigt und geflüchtet

Foto: dpa/Friso Gentsch

Zell Ein schwarzer Mercedes GLA, der am Montagvormittag, 29. März, zwischen 10 und 10.30 Uhr in einer Parkbucht an der Moselpromenade in Zell gegenüber dem Anwesen Balduinstraße 51 abgestellt wurde, ist möglicherweise beim Ein- und Ausparken durch ein anderes Fahrzeug beschädigt worden.