POLIZEI : Streifkollision: Polizei sucht Zeugen

Foto: TV/Klaus Kimmling

Bollendorf (red) Die Polizei sucht Zeugen eines Unfalls, der sich am Sonntag, 11. August, in Bollendorf ereignet hat. Gegen 14.40 Uhr streifte ein Reisebus am Sauerstaden den Wagen eines 47-jähriger Fahrers, der in entgegengesetzter Richtung unterwegs war.

