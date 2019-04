Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Donnerstagmittag gegen 11 Uhr im Kreuzungsbereich der Bundesstraße 269. Dabei wurde eine Person verletzt. Von Agentur Siko

Ein Verkehrsteilnehmer kam aus Morbach und wollte in Richtung Birkenfeld. Ein anderer Verkehrsteilnehmer wollte nach links in Richtung Morbach. Dabei übersah er den Vorfahrtsberechtigten. Es kam im Kreuzungsbereich zum Zusammenstoß beider Autos. Dabei wurde eine Person verletzt. Da Betriebsstoffe ausliefen, musste die Feuerwehr tätig werden. An beiden Fahrzeugen entstand ein nicht unerheblicher Sachschaden. Während der Rettungs- und Bergungsarbeiten kam es in dem Bereich zu Verkehrsbehinderungen. Im Einsatz war die Polizeiinspektion Birkenfeld, das DRK Morbach sowie die Feuerwehr Schwollen.