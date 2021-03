Blaulicht : Ein Verletzter bei Unfall in der Nähe von Klausen (Fotos)

Ein Verletzter bei Unfall in der Nähe von Klausen (Fotos)

Ein Mann wurde am Samstag bei einem Unfall in der Nähe von Klausen verletzt. Sein Auto kam von der Fahrbahn ab.

Am Samstag, 27. März, gegen 21:20 Uhr, befuhr ein 19-jähriger Mann mit seinem PKW die L50 von Piesport kommend in Fahrtrichtung Klausen. Auf der nassen Fahrbahn verlor der Fahrer infolge nicht angepasster Geschwindigkeit in einer Linkskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab.