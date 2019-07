Kriminalität : Einbrecher auch in Nohn unterwegs

Nohn (red) Unbekannte Täter sind laut Polizei in der Nacht auf Samstag durch ein Seitenfenster in die Innenräume einer Metzgerei in Nohn eingebrochen. Das Fenster wurde mit einem noch unbekannten Werkzeug geöffnet.

