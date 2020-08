Beute und Sachschaden : Einbrecher auf Diebestour in Trier-Heiligkreuz und Zewen

Symbolbild Foto: TV/Klaus Kimmling

Trier-Heiligkreuz/Zewen Unbekannte Täter sind laut Polizei am Sonntag in ein Wohnhaus in der Georg-Schäffer-Straße in Trier eingebrochen und haben Schmuck gestohlen. Bei einem Einbruchsversuch blieb es am Freitag oder Samstag in der Echternacher Straße.

Nach bisherigen Ermittlungen drangen Einbrecher am Sonntag zwischen 14.40 und 20.20 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Georg-Schäffer-Straße im Stadtteil Heiligkreuz ein. Sie durchsuchten mehrere Räume und entwendeten Schmuck. Anschließend verließen sie das Haus über die Terrassentür.

In einem anderen Fall versuchten der oder die Täter zwischen Freitag, 12.30 Uhr, und Samstagmorgen, 9.30 Uhr, die Kellertür eines Einfamilienhauses in der Echternacher Straße in Trier-Zewen aufzubrechen, was jedoch misslang. Es entstand Sachschaden.