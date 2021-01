Kriminalität : Einbrecher stehlen Geld und Papiere aus Reihenhaus in Pluwig

Einbrecher waren in der Nacht zu Mittwoch, 27. Januar, in Pluwig am Werk. Foto: TV/Fritz-Peter Linden

Die Polizei sucht Zeugen eines Einbruchs in ein Haus in der Pluwiger Bahnhofstraße. Die Täter stahlen unter anderem persönliche Papiere der Bewohner.

Die bislang unbekannten Täter sind laut Polizei in der Nacht zu Mittwoch, 27. Januar, zwischen 23 Uhr und 8 Uhr am Morgen in das Reihenhaus in Pluwig eingebrochen. Nach bisherigen Ermittlungen durchsuchten die Täter in dem Haus in der Bahnhofstraße mehrere Räume und Schränke, sie entwendeten Bargeld und persönliche Papiere. Zeugenhinweise nimmt die Kripo Trier unter Telefon 0651/9779-2154 oder 0651/9779-2290 entgegen.