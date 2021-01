Kriminalität : Einbrecher dringen in Wohnhaus in Longuich ein

Einbrecher dringen in Wohnhaus in Longuich ein

Nicht durch die Tür, sondern durchs Fenster sind bislang unbekannte Täter in der Nacht zu Dienstag in ein Wohnhaus in Longuich eingedrungen. Foto: TV/Fritz-Peter Linden

Longuich Die Polizei bittet um Hinweise zu einem Einbruch in ein Wohnhaus in Longuich. Die Täter hebelten dort Im Klostergässchen ein Fenster auf.

Bisher unbekannte Täter haben in der Nacht auf Dienstag, 26. Januar, das Fenster eines Wohnhauses in Longuich in der Straße Im Klostergässchen aufgehebelt. Nach bisherigen Ermittlungen der Polizei gelangten der oder die Täter über eine Gartenanlage hinter dem Haus zu dem Fenster eines Hauswirtschaftsraumes und stiegen dort ein. Die Einbrecher hätten allerdings nichts gestohlen. Der Sachschaden am Fenster belaufe sich auf etwa 100 Euro. Die Hauseigentümer befanden sich laut Polizei zur Tatzeit im Haus, bemerkten den Einbruch jedoch erst in den frühen Morgenstunden.