Auderath : Einbrecher dringen mit Gewalt in Wohnhaus ein

Symbolbild. Foto: TV/Fritz-Peter Linden

Auderath Die Polizei in Mayen meldet einen Einbruch in ein Wohnhaus in Auderath. Zwischen Samstagmittag und Sonntagnachmittag, 7./8. Dezember, drangen Unbekannte in der Straße Auf den Gärten in die Immobilie ein, indem sie die Haustür aufhebelten.

Die Einbrecher durchsuchten im Haus zahlreiche Räume und entwendeten Schmuck. Verlassen wurde das Wohnhaus durch die rückwärtige Terrassentür.