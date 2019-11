Trier : Einbrecher durchsucht Büros

In der Nacht auf Mittwoch brach laut Polizei ein bislang Unbekannter im Zeitraum zwischen 22.30 Uhr und 7.30 Uhr in ein Bürogebäude in der Straße Weberbach in Trier ein. Der Unbekannte verschaffte sich durch Aufhebeln einer Eingangstür Zutritt zum Gebäude.

Dort durchsuchte er eine Vielzahl von Büros und flüchtete anschließend unentdeckt. Ob etwas entwendet wurde, ist bislang unklar. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.