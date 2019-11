Kriminalität : Einbrecher entkommt mit Beute in Saarburg

Symbolfoto. Foto: TV/Fritz-Peter Linden

Saarburg Die Polizei sucht Zeugen eines Hauseinbruchs am Freitag in der Irscher Straße in Saarburg.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Nach bisherigen Ermittlungen der Polizei brach ein Unbekannter im Zeitraum zwischen 17.30 und 21 Uhr in ein Einfamilienhaus ein. Er verschaffte sich während der Abwesenheit des Eigentümers durch Aufhebeln eines Fensters Zutritt. Im Haus durchsuchte er mehrere Räume und entkam anschließend unerkannt mit seiner Beute.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0651/9779-2290 mit der Kriminalinspektion Trier in Verbindung zu setzen.

(red)