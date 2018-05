Einbrecher stehlen Cola am Viehmarktplatz – Schaden: 250 Euro

Unbekannte haben am Sonntagabend beim Einbruch in zwei Schaustellerwohnwagen am Trierer Viehmarktplatz einen Sachschaden von 250 Euro verursacht – und ein Getränk im Wert von zwei Euro gestohlen.

Laut Polizei handelt es sich wahrscheinlich um eine Cola. Während der Peter-und-Paul-Messe haben Schausteller ihre Wohnwagen am Rand des Platzes aufgestellt.

Am Sonntag verschlossen die beiden Geschädigten laut Polizei ihre Wohnwagen um 19.30 und 20.45 Uhr. Als sie gegen 22 Uhr wieder zurück kamen, stellten sie fest, dass in die Fenster der Anhänger eingebrochen worden war. Zeugenhinweise an die Polizei Trier unter Telefon 0651/9779-2290.