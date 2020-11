Polizei : Einbrecher erbeuten in Dreis Schmuck und Bargeld

Foto: TV/Fritz-Peter Linden

Dreis In Dreis sind Einbrecher am Donnerstag zwischen 13 und 14 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Bergstraße eingedrungen. Wie die Polizei mitteilte, erbeuteten die unbekannten Täter dabei Bargeld und Schmuck, die Schadenshöhe ist derzeit noch unbekannt.