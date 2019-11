Wincheringen : Einbrecher erbeuten Schmuck und Geld

Foto: Kriminalpolizei Trier

Wincheringen Unbekannte Täter sind am Mittwoch, 13. November, in ein Wohnhaus in der Heesterter Straße in Wincheringen eingedrungen und erbeuteten Schmuck und Geld. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich die Tat zwischen 7 Uhr und 17.30 Uhr.

Die Einbrecher hebelten an der Rückseite des Hauses, das am Ortsrand steht, eine Tür auf und durchsuchten mehrere Räume. Die Kripo Trier sucht Zeugen. Wer hat verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Heesterter Straße gesehen oder kann sonstige Angaben machen?