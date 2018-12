später lesen Polizei Einbrecher erneut in Thomm unterwegs FOTO: TV / Klaus Kimmling FOTO: TV / Klaus Kimmling Teilen

Schmuck in einem bislang unbekannten Wert nahmen Einbrecher mit, die am Donnerstag, 13. Dezember, gegen 18.45 Uhr in ein Wohnhaus in Thomm eingestiegen sind. red