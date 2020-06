Ungebetener Besuch bei Gaststätte in Bollendorf : Einbrecher flüchten ohne Beute

Foto: dpa/Frank Rumpenhorst

BOLLENDORF (red) Wenig Erfolg hatten die unbekannten Täter, die am am frühen Freitagmorgen, 12. Juni, gegen in eine Gaststätte im Ortskern von Bollendorf eingedrungen sind. Denn sie verließen den Tatort ohne Beute.

Gegen 3 Uhr hatten sie ein Fenster zum Schankraum aufgehebelt und nach erfolgloser Suche verließen die Gaststätte ohne Beute in unbekannte Richtung verlassen.