Einbruch : Einbrecher flüchten ohne Beute

Symbolbild. Foto: TV/Fritz-Peter Linden

Irmenach Unbekannte sind am Montagabend zwischen 18 Uhr und Mitternacht in ein Einfamilienhaus in Irmenach, Zum Acker eingebrochen. Die Täter verschafften sich durch ein rückwärtiges Terrassenfenster Zugang zum Wohnhaus.

