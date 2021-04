Zeugen gesucht : Unbekannte brechen in Föhren ein und hinterlassen Chaos

Föhren Die oder der Einbrecher sind durch ein Fenster in das Haus eingedrungen, wo sie Chaos hinterließen.

Unbekannte sind, so die Polizei, am Freitag, 23. April, in ein Einfamilienhaus in Föhren eingebrochen. Sie haben sich, so die Polizei weiter, zwischen 16 und 21 Uhr gewaltsam Zutritt zu dem Haus verschafft und brache ein Fenster an der Gebäudrückseite des Hauses, das in der Straße am Reischelbach steht, auf. So seien sie ins Innere gelangt, wo sie mehrere Räume durchsuchten und erhebliche Unordnung hinterließen.