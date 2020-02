Polizei : Einbrecher in Trassem stehlen Tresor und Elektro-Geräte

Foto: TV/Fritz-Peter Linden

Trassem Die nur kurze Abwesenheit der Hausbesitzer am gestrigen Mittwochabend nutzten bisher unbekannte Täter zum Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Kirchstraße in Trassem.

Zwischen 18.10 Uhr und 20.20 Uhr hebelten die Einbrecher ein Fenster auf der Rückseite des Hauses auf und stiegen in das Gebäude ein.

Neben elektronischen Kleingeräten entwendeten die Täter einen 30 mal 45 Zentimeter großen Möbeltresor, den sie zuvor mit brachialer Gewalt aus seiner Verankerung rissen.

Zunächst hatten die Unbekannten wohl versucht, eine Tür zur Garage des Anwesens aufzuhebeln, was jedoch misslang. Daraufhin hebelten sie ein danebenliegendes Fenster zur Garage auf und stiegen dort ein. Da es von hieraus jedoch keinen Zugang zum Wohnbereich des Hauses gab, wählten sie anschließend den Weg über das Fenster an der Rückseite.

Aufgrund des Diebesgutes schließt die Polizei nicht aus, dass die Täter zum Abtransport ein Kraftfahrzeug in Tatortnähe abgestellt hatten.