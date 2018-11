Einbrecher klauen große Mengen Diesel

Unbekannte Einbrecher haben aus einem Baucontainer große Mengen Diesel geklaut. Wer hat sie beim Abtransport der Beute beobachtet?

Eine laut Polizei „erhebliche Menge Dieselkraftstoff“ haben Unbekannte aus einem Baucontainer an der Saar gestohlen. Der Container steht unmittelbar neben der Schlammaushubstelle am linken Ufer zwischen Kanzem und dem Ayler Ortsteil Biebelhausen. Der Einbruch und der Diebstahl sind erst am Dienstagmorgen (6. November) bemerkt worden und könnten durchaus bereits eine Woche zurückliegen. Frühester Einbruch-Zeitpunkt ist 30. Oktober, 16.30 Uhr.

Aufgrund der großen Menge dürfte der Kraftstoff mit einem Fahrzeug abtransportiert worden sein.

Die Polizei Saarburg bittet Zeugen, sich unter Telefon 06581/91550 zu melden.