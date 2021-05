Zeugen gesucht : Niemand zu Hause: Einbrecher machen Beute im Ruwertal

Symbolbild. Foto: dpa/Hauke-Christian Dittrich

Mertesdorf Bislang unbekannte Täter haben laut Polizei die Abwesenheit der Eigentümer ausgenutzt und sind am Freitagvormittag in ein Einfamilienhaus in der Straße Auf Krein in Mertesdorf (Kreis Trier-Saarburg) eingebrochen.

Dabei durchsuchten sie das Gebäude nach Wertgegenständen und erbeuteten Diebesgut im Wert von schätzungsweise mehreren Tausend Euro.