Kriminalität : Einbrecher macht Beute in Trierer Tankstelle

Foto: dpa/Monika Skolimowska

Trier (red) In der Nacht auf Donnerstag hat es einen Einbruch in eine Tankstelle in der Kohlenstraße in Trier gegeben. Laut Polizei schlug ein bislang unbekannter Täter zwischen 23 und 00.45 Uhr ein Fenster des im Hinterhof gelegenen Warenlagers ein, um in das Gebäude zu kommen.

Im Verkaufsraum entwendete der maskierte Räuber unter anderem eine Geldkassette. Nachdem die Beute in einer auffälligen gelben Tasche verstaut worden, konnte der Täter unerkannt entkommen.