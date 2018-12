später lesen Trier Einbrecher nutzen Urlaub der Hausbesitzer FOTO: TV / Klaus Kimmling FOTO: TV / Klaus Kimmling Teilen

Bisher Unbekannte sind nach Auskunft der Polizei zwischen dem 29. November und dem 4. Dezember in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Friedrich-Wilhelm-Straße in Trier eingebrochen.