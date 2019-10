Polizei : Einbrecher scheitern an Haustür

Trier-Ehrang In Trier-Ehrang haben Einbrecher versucht, in ein Einfamilienhaus einzudringen. Sie scheiterten aber an der Haustür.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von red

Wie die Polizei mitteilte, versuchten Unbekannte sich in der Zeit von Dienstag, 8. Oktober, 21.30 Uhr, und Mittwoch, 9. Oktober, 14.45 Uhr, gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus in Trier-Ehrang, in der Niederstraße zu verschaffen. Der oder die Täter versuchten die Haustür aufzuhebeln, scheiterten jedoch daran. An der Haustür entstand ein Schaden von etwa 200 Euro.